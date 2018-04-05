Запорізькі оперативники затримали грабіжника неподалік місця злочину

Під час відпрацювання Вознесенівського району працівники поліції затримали зловмисника, який пограбував мешканця Запоріжжя.
4 квітня по вулиці Перемоги в місті Запоріжжя невідомий штовхнув 47-річного чоловіка та відібрав барсетку, в якій знаходилося два телефони. Злодій намагався втекти та був затриманий працівниками кримінальної поліції, які у цей час відпрацьовували територію Вознесенівського району.
Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився мешканець Запоріжжя 1983 року народження, який раніше вже був засуджений. Правоохоронці вилучили викрадене майно та повернули власникові.
Підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року працівники поліції Запорізької області розкрили 70 пограбувань.
Нагадаємо, що поліцейські повернули викрадений у Бердянську автомобіль власникові.
Відділ комунікації поліції Запорізької області