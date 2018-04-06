Сьогодні, бійці 9 полку оперативного призначення долучились до регулярної акції та здали кров до банку Запорізької обласної станції переливання крові. Цей захід проходить декілька раз на рік і має на меті благодійні та оздоровчі цілі, таким чином у військової частини є власний банк крові, яким можна скористуватись у разі необхідності.
Бажаючих здати кров прибуло близько сотні гвардійців з обох військових містечок. Перед процедурою донорам заміряли тиск та брали у них необхідні аналізи, але спочатку кожного пригощали солодким чаєм. Також до здачі крові приєднались жінки-військовослужбовці, працівники медичного пункту, офіцери управління та командири підрозділів.
Під час очікування своєї черги бійці багато жартували, ділились своїми враженнями та просто весело проводили час. Серед донорів військової частини були гвардійці, які вперше здавали кров: «Коли нас запитували чи є бажаючи здавати кров, багато моїх товаришів виявили бажання – зазначила старший солдат Олександра Губа – Я вважаю, що багато хто не приділяє донорству значної ролі, ця процедура не тільки позитивно впливає на організм людини, а може і колись врятувати чиєсь життя».
День донора у частині
Сьогодні, бійці 9 полку оперативного призначення долучились до регулярної акції та здали кров до банку Запорізької обласної станції переливання крові. Цей захід проходить декілька раз на рік і має на меті благодійні та оздоровчі цілі, таким чином у військової частини є власний банк крові, яким можна скористуватись у разі необхідності.