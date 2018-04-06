Юліана Козаченко: “Доходи місцевих бюджетів зросли на 20 відсотків”

За перший квартал 2018 року до місцевих бюджетів Запорізької області надійшов 1 мільярд 863 мільйони гривень податків і зборів (без показників великих платників податків, які обліковуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 314,5 мільйона або на 20 відсотків.
Керівник фіскальної служби регіону підкреслила, що 59 відсотків доходів місцевих бюджетів забезпечено від сплати податку на доходи фізичних осіб – 1 мільярд 102 мільйони. Це майже на 232 мільйони або на 27 відсотків більше, ніж торік.
Понад 287 мільйонів гривень єдиного податку перерахували підприємці до бюджетів, що перевищує минулорічні дані на 61,2 мільйона або на 27 відсотків. 179 мільйонів або 62 відсотки від загальної суми спрямували суб’єкти підприємництва-фізичні особи. Близько 109 мільйонів надійшло від юридичних осіб, у тому числі від представників агросектору.
Від оподаткування земель скарбниці отримали 239 мільйонів, що на 4,3 мільйона більше, ніж за три місяці минулого року.
Крім того, значні надходження від акцизного податку з роздрібного продажу підакцизної продукції – 55,7 мільйона, від рентної плати за використання природних ресурсів – 59 мільйонів, а також від податку на прибуток підприємств – 44 мільйони та екологічного податку – 39 мільйонів.
Головне управління ДФС у Запорізькій області