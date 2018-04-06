Чистий четвер — це день весняного очищення. Ще вдосвіта, до східсонця селяни чистили в стайнях, коморах, на подвір’ї, в хатах — все повинно бути чистим і виглядати по-святковому. В саду і на городі господар згрібав на купу торішнє листя, бадилля бур’янів та сухе ріщя і підпалював — «щоб очистити землю від морозу, зими, смерті і всякої нечисті».
5 квітня, особовий склад батальйонної групи 9 полку оперативного призначення Національної гвардії України, який вже 2 місяці виконує бойові завдання приєднався до традиційного прибирання та допоміг місцевій громаді в наведенні порядку поблизу місця свого розташування. Доречі, місцеві мешканці в квітні проводять заходи з благоустрою прилеглої до своїх будинків території, так що допомога військовослужбовців була для них приємною несподіванкою. Завдяки злагодженій праці було приведено до ладу місцевість поблизу місцевого будинку культури та на дитячому майданчику.
Підсумовуючи роботу психолог батальйонної групи Олег Сеньків сказав: «В умовах виконання завдань потрібно відволікатися від постійного психологічного та фізичного напруження, саме такі заходи допомагають військовослужбовцям провести емоційну розрядку»
Християни православного обряду відсвяткували Чистий четвер
Чистий четвер — це день весняного очищення. Ще вдосвіта, до східсонця селяни чистили в стайнях, коморах, на подвір’ї, в хатах — все повинно бути чистим і виглядати по-святковому. В саду і на городі господар згрібав на купу торішнє листя, бадилля бур’янів та сухе ріщя і підпалював — «щоб очистити землю від морозу, зими, смерті і всякої нечисті».