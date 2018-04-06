Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки під час святкування Великодня

Наближається одне з найбільших релігійних свят — Світле Христове Воскресіння (Великдень). За традицією в цей день проходять урочисті релігійні заходи, в яких бере участь велика кількість людей. У день святкування Великодня велика кількість віруючих збирається в храмах, а також відвідує кладовища. Під час літургій священнослужителі та віряни використовують у приміщеннях відкритий вогонь, цей факт робить свято потенційно небезпечним з точки зору пожежної безпеки.
Також теплі погодні умови сприяють відпочинку на природі, особливо в період свят. Через нехтування елементарними правилами пожежної безпеки під час відпочинку зростає ймовірність виникнення пожеж на відкритих територіях. Найчастіше горить трава, очерет, ліс. У 90% випадків причина виникнення лісових пожеж – людина, яка необережно поводиться із вогнем, не звертає уваги на необхідність суворого дотримання правил протипожежної безпеки.
У зв’язку з цим, напередодні свят, рятувальники закликають бути вкрай обережними під час відвідування лісів, відпочинку на берегах річки Дніпро та Національного заповідника о. Хортиця, адже найменша жарина з вихлопної труби автомобіля, не загашений недопалок, багаття, залишене без нагляду відпочивальників, можуть спричинити велику біду. Пам’ятайте, що не можна випалювати траву та інші рослинні рештки та розпалювати багаття в лісі. Категорично заборонено звалювати та спалювати сміття у лісових насадженнях. Крім того забороняється палити, кидати у лісі, на відкритих територіях, на узбіччях автодоріг непогашені сірники та недопалки.
Шановні прихожани!
Проявляйте особливу пильність та обережність при використанні свічок – тримаючи свічку в руках, слідкуйте за тим, щоб вогонь не потрапив на власні або чужі речі, які можуть миттєво спалахнути. Не залишати без нагляду церковні атрибути (лампадки та запалені свічки) після служби, які забираються додому. Це є однією з найпоширеніших причин виникнення пожеж під час святкування Великодня.