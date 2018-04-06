Студент ЗНУ – переможець двох Міжнародних турнірів з тхеквондо

Одразу у двох спортивних турнірах узяв участь студент першого курсу юридичного факультету Запорізького національного університету Тарас Мальченко. Зокрема, у болгарському місті Софія розіграли медалі Міжнародного рейтингового турніру з тхеквондо “Sofia Open”, у якому взяли участь близько тисячі спортсменів із різних країн Африки, Азії, Європи, а також із України.
Спортсмен представляв Національну збірну Україну з тхеквондо і виступав у дорослій віковій категорії. Загалом українську національну збірну представляли 12 спортсменів. Вони отримали 5 срібних нагород та одну бронзову. Запорізький спортсмен під час змагань продемонстрував свою майстерність у ваговій категорії 54 кілограми і посів 2 місце в турнірі, набравши 7 балів та поступившись спортсмену з Тунісу з рахунком 10:7.
Також спортсмен взяв участь у Міжнародному рейтинговому турнірі з тхеквондо “Spanish Open”, який проходив у м. Аліканте (Іспанія) й отримав срібну медаль у ваговій категорії 54 кілограми серед дорослих, програвши лише іспанському спортсмену з рахунком 20:30.
За словами Тараса Мальченка, срібну медаль йому вдалось вибороти завдяки витривалості, впевненості в собі, удачі, старанній і професійній підготовці з тренером Андрієм Яковлевим. Також він відзначив високий рівень організації змагань і професійну підготовку спортсменів, зокрема з національної бельгійської збірної, з якими він познайомився під час турніру і налагодив співпрацю щодо участі у тренувальних зборах.
Довідка
Ці змагання не перші у спортивній кар’єрі Тараса Мальченка. Майстер спорту міжнародного класу, неодноразовий переможець та призер міжнародних турнірів і чемпіонатів України Тарас Мальченко планує активно готуватись до виступу 17 квітня 2018 року на Чемпіонаті України з тхеквондо в Харкові, який стане відбірковим етапом до Чемпіонату Європи.
Прес-служба ЗНУ