У Бердянському районі вогнеборці ліквідували загоряння господарчої споруди, в якій знаходилось 2 тони соломи

5 квітня о 20:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території агропромислової фірми у селі Успенівка Бердянського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить господарча споруда, 2 тони соломи, які знаходились там та дах на загальній площі 200 кв.м.
О 21:37 вогнеборці локалізували загорання, а о 01:15 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного займання.
Причина пожежі встановлюється. Внаслідок події, ніхто не постраждав. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам’ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.
За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 7 пожеж в екосистемах
За добу до Служби порятунку «101» надійшло 7 повідомлень про пожежі на відкритих територіях. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на площі 1,19 га. На ліквідацію лише цих займань залучалось 9 одиниць техніки та 34 рятувальника.
Наймашстабніше загорання виникло 5 квітня. О 00:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території лісопаркової зони в м. Енергодар.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить очерет та чагарник на відкритій території. Загальна площа пожежі склала 1 га. Вже о 01:15 пожежу локалізували, о 01:55 ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Від ГУ ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 12 вогнеборців.
З настанням теплої погоди, рятувальники застерігають не використовувати відкритий вогонь поблизу житлових будинків, не кидати недопалки цигарок у траву чи на узбіччя доріг.