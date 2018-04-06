5 квітня, гвардійці військової частини 3029 Національної гвардії України завітали до підшефної Запорізької гімназії №6, вихованці якої підготували для бійців чергову маскувальну сітку та Великодні ласощі, для тих, хто зараз виконує службово-бойові завдання на сході України.
Дітки разом з батьками підготували для гвардійців велику кількість смаколиків, Пасхальної випічки та власноруч зроблених листівок у вигляді ангелочків на яких написані побажання від самих маленьких учнів гімназії до самих старших вихованців.
У цей візит гвардійці не встигли зустрітись з учнями, у яких вже закінчився навчальний день, але зустріли мати однієї з учениць, яка зраділа зустрічі та поспілкувалась з військовослужбовцям, привітавши їх з прийдешнім святом: «Хлопці, дякуємо вам від щирого серця. Цю випічку ми підготували разом зі своїми дітьми і дуже хотіли би що на Великодень вона порадувала бійців, які зараз в АТО. Велика вдячність!» – привітала пані Колєснікова, голова родинного комітету 3-А класу.
Військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення НГУ безмежно вдячні 6-ій гімназії за постійну підтримку та увагу та вітають своїх улюбленців з Великоднем.
«Великодні дарунки від учнів підшефної гімназії»
5 квітня, гвардійці військової частини 3029 Національної гвардії України завітали до підшефної Запорізької гімназії №6, вихованці якої підготували для бійців чергову маскувальну сітку та Великодні ласощі, для тих, хто зараз виконує службово-бойові завдання на сході України.