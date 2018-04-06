Сьогодні, військовослужбовці 9 полку оперативного призначення завітали до Запорізької єврейської гімназії «ОРТ-Україна» з нагоди прийдешнього свята Великодня, де вихованці навчального закладу підготували їм святкові дарунки.
Дітки з хвилюванням та щирими посмішками зустріли гвардійців. Читали їм власноруч підготовлені вірші та побажання. Педагоги та директора гімназії Долін Шальміна висловила гвардійцям теплі слова подяки та привітала гостей: «Шановні гвардійці, ми завжди раді бачити вас та всіляко допомагати. Дітки дуже люблять вас. І колі вони чують шо ви до нас приїдете – з нетерпінням чекають на вас. З Великоднем вас та ваші сім’ї, нехай скоріше вертається мирне небо…».
Гвардійці люб’язно сприйняли святкові кошики, та пообіцяли передати їх до товарищів, які зараз несуть службу на сході України.
«Велике дякую за цю підтримку і за цих чудових діток, яких ви виховуєте. Нам дуже приємно, це надихає. Ці ласощі та пасхальна випічка поїде до хлопців у зону АТО та порадує їх.» – зазначив майор Олександр Чесноков.
Великодній кошик гвардійцям
Сьогодні, військовослужбовці 9 полку оперативного призначення завітали до Запорізької єврейської гімназії «ОРТ-Україна» з нагоди прийдешнього свята Великодня, де вихованці навчального закладу підготували їм святкові дарунки.