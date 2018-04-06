Вітаємо Вас, шановні колеги та друзі!

8 квітня (у неділю) на о.Хортиця (Запорізька Січ) відбудуться святкові заходи з нагоди святкування Великодня. Захід ініційований та організований Українською Православною Церквою Київського Патріархату, єпископом Запорізьким і Мелітопольським Фотієм.
В заході приймають участь військовослужбовці військової частини 3029 НГУ та її капелан ієрей Віктор Ткач.
Храм Пресвятої Богородиці відчинить свої двері о 9:00
10:00 – Початок церковної служби та ярмарку на території Січі
10:45 – 12:00 – Виступи запорізьких козаків ПК Шевченко та ПК Орбіта
13:00 – Виступ музичного гурту “3029” в/ч3029
13:20 – Ансамбль “Пернач”
14:00 – Виступи колективів “Спас”
11:00, 13:00, 15:00 – Козацькі вистави колективу “Січові козаки”
а також, на протязі усього свята, на території Запорізької Січі будуть працювати дитяча майстерня, аквагрим, виставка ікон та інші інтерактиви для гостей.
Запрошуємо приєднатися до святкування Великодня на Хортиці та відвідати Запорізьку Січ. Буде багато цікавинок!