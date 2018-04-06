Запорізькі підприємці облаштували міні-парк в центрі Шевченківського району

У Запоріжжі триває конкурс серед підприємців на краще утримання прилеглої території, оголошений міським головою Володимиром Буряком. Подібний захід в нашому місті організовано вперше.
Серед учасників – і підприємці Шевченківського району. Про проведення конкурсу на даній території розповів голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району Федір Маєр.
– В районну адміністрацію продовжують надходити заявки про участь в конкурсі. Кожне підприємство хоче облаштувати свою прилеглу територію, створити привабливий зовнішній вигляд. Вважаю, що конкурс сприятиме популяризації кращих підприємств малого та середнього бізнесу міста. Добре облаштована територія привертає увагу клієнтів, сприяє продажам, – зазначив Федір Маєр.
Підприємцям Шевченківського району є чим похвалитися. Один з позитивних прикладів – ресторан, який розташувався на вулиці Чарівній. За час роботи власники перетворили його територію на квітучий сад посередині індустріального міста. Висадили ялинки, кущі, дерева, квіти. Облаштували штучні водойми, альтанки, зовнішнє освітлення, літні майданчики, дитячий майданчик, живий куточок з білками, фазанами, єнотами і папугами. Для опалення ресторану побудована власна котельня на альтернативних видах палива. Однак чи отримає ресторан нагороду переможця – вирішить конкурсна комісія, яку очолює міський голова Володимир Буряк. До складу комісії також увійшли голови районних адміністрацій, представники інспекції з благоустрою, департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради.
Прийом заяв на участь триває. Нагадаємо, конкурс, оголошений міським головою Запоріжжя Володимиром Буряком, проходить з 1 березня по 27 квітня. Взяти участь у ньому можуть будь-які об’єкти господарювання різних форм власності, розміщені на території Запоріжжя.
З Положенням про конкурс, умовами участі, переліком необхідних документів можна ознайомитися в районних адміністраціях та на офіційному сайті Запорізької міської ради http://zp.gov.ua/uk/documents/item/27008.
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У Запоріжжі триває конкурс серед підприємців на краще утримання прилеглої території, оголошений міським головою Володимиром Буряком. Подібний захід в нашому місті організовано вперше.