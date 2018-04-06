Запорізькі рятувальники спільно із громадськими діячами провели Єдиний урок безпеки для школярів

5 квітня рятувальники спільно із представниками Громадської організації «Helper Запоріжжя» провели Єдиний урок безпеки для школярів 1-5 класів на базі Запорізької гімназії №107.
Профілактичні заходи у навчальних закладах спрямовані, у першу чергу, на запобігання виникнення надзвичайних подій, адже правила безпечної поведінки потрібно вивчати починаючи з дитинства.
Урок складався з двох блоків – теоретичного та практичного. У ході першої частини, рятувальники спільно із представниками Навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД розповіли дітям про головні аспекти безпеки життєдіяльності,а саме: повторили правила поведінки у разі виникнення пожежі вдома та під час навчального процесу, нагадали основи безпечного поводження у побуті та у навколишньому середовищі, аби не стати учасником нештатних подій, запобігти заподіянню шкоди власному життю і здоров’ю. Крім того, фахівці ДСНС розповіли дітям про дії у разі виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів, їхню класифікацію і необхідність суворо дотримуватися правил безпеки, щоб не допустити трагедії.
Для закріплення важливої і, водночас, складної для дитячої свідомості інформації – рятувальники продемонстрували дітлахам мультсеріал соціального партнеру Групи компаній «Фокстрот» – «Фокс і Трот поспішають на допомогу» та провели пізнавальну вікторину із заохочувальними призами.
Під час практичного блоку школярі випробували себе у ролі професійного рятувальника, приміряли бойовий одяг та подали воду на гасіння умовної пожежі. Приємною несподіванкою для фахівців Служби порятунку стало те, що дітлахи не тільки ставили запитання, а ще й демонстрували вже набуті знання з основ БЖД. Виявилося, що школярі знають не тільки номери екстрених служб, а й вміють користуватися вогнегасниками і знають про їхні різновиди.
«Таким інформативним та корисним святом безпеки ми сьогодні дали старт добрим та результативним заходам у нашому регіоні. Сподіваюся, що отримані сьогодні знання дітям не доведеться застосувати на практиці, але те, що вони необхідні кожному – безсумнівний факт» – зазначив голова ГО «Helper Запоріжжя» Данило Щербаков.
Запорізькі рятувальники спільно із громадськими діячами провели Єдиний урок безпеки для школярів
5 квітня рятувальники спільно із представниками Громадської організації «Helper Запоріжжя» провели Єдиний урок безпеки для школярів 1-5 класів на базі Запорізької гімназії №107.