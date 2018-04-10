Бліц-опитування: Як ви допомагаєте нашим захисникам?

1.Лідія Куценко, менеджер:
-Коли було в мене більше грошів, то купувала одяг різний, футболки, светри, шкарпетки. Працюю з волонтерами, приймаю участь в їх акціях, фотографую, висвітлюю їх діяльність в соцмережах, фотографую героїв АТО.
2.Максим Доникян, студент:
-Приймаю участь у сборі пожертв на потребу армії. Ми збираємо кошти у храмах, торгівельних центрах, і у штабі партії «Укроп».
3.Евген, будівельник:
– Приймав участь у волонтерстві. Збирали та возили бійцям продукти, одяг, цигарки, ну і таке інше.
4.Тетяна, фінансист:
– Не доводилось допомагати армії. Хіба що подумки, мріями про мир, а ще молитвами, щоб всі повернулися додому живими.
5.Наталья Монсон-Рохос, працівниця ОАТ «Запоріжсталь»
-Вважаю, що всі ми працівники «Запорожсталі» допомагаємо нашій армії.Бо кожен працівник відраховує з кожної власної зарплатні 1,5 процента на користь ЗСУ.
6.Юлія Артем’єва, народна майстриня:
-Коли війна тільки розпочиналася, то разом з рідними, та знайомими готували їжу для бійців: вареники, пельмені, котлети, пиріжки.А потім передавали все це з волонтерами на передову. А зараз допомагаємо збирати кошти в церквах на потребу армії.