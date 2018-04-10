Юліана Козаченко: “Мешканці Запорізької області вже подали понад 20 тисяч декларацій”

З початку кампанії «Декларування – 2018» у Запорізькій області подано більше 20 тисяч декларацій про майновий стан та доходи за 2017 рік. Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, запоріжці задекларували 543 мільйони гривень доходів.
На сьогодні до бюджетів сплачено 12,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 1,9 мільйона військового збору, що на 6,2 мільйона більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Більшість мешканців області декларували отриманий дохід від реалізації вирощеної на власних земельних ділянках сільськогосподарської продукції (14,3 тисячі декларацій). Також найчастіше запоріжці звітували про отриману спадщину (951) та прибутки від здачі в найм нерухомого майна (704).
Юліана Козаченко нагадала, що до закінчення кампанії декларування залишилося менше місяця та закликала громадян не зволікати і задекларувати доходи, не чекаючи 2 травня. Це можна зробити в один із трьох способів: особисто або уповноваженою особою у Центрах обслуговування платників податкових інспекцій (за місцем реєстрації), направити поштою або за допомогою електронного цифрового підпису в Електронному кабінеті (https://cabinet.sfs.gov.uа).
Головне управління ДФС у Запорізькій області