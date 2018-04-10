Нові обрії міського футбольного клубу «Металург»

На пресконференції з нагоди першого домашнього матчу команди у весняній частині сезону керівництво клубу вималювало оптимистичні плани на майбутнє та продемонструвало головний здобуток зимової серії ігор- Кубок Придніпровья. Під час прес-конференції директор КП «МФК Металург» Максим Лупашко зазначив, що за півроку свого існування молода футбольна команда отримала ознаки справжніх професіоналів. Тобто хлопці продемонстрували той рівень гри, який притаманний професіональним командам. Головною найближча задача що стоїть перед ігроками- це виграти аматорський чемпіонат, і в другому півріччі почати офіційно грати в другій лізі.
Приємна новина для молодої команди це поява спонсора, поки що єдиного. Нагадаємо, що футбольний клуб «Металург» був створен на гроші міського бюджету, можливості якого не дуже великі. Своє бажання фінансово підтримувати команду реалізувала компанія “Weltum”, генеральний директор якої –Андрій Шерстнев. Тому футболки ігроків будуть відзначені назвою свого титульного спонсора. Ще один здобуток команди- це нові талановиті та гідні ігроки. Свої футболки та ігрові номери отримали новачки команди -Артур Кузнецов, Олексій Годін, Ілля Отрошко, Тарас Ковальчук та Ігор Левченко.
Олександр Максимов, текст, фото