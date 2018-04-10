ПЕРШИЙ БІЗНЕС ХАБ У ЗАПОРІЖЖІ

04 квітня 2018 року, в конференц-залі ЗОСППР «ПОТЕНЦІАЛ» відбулася презентація спільного пілотного проекту Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) “Потенціал” та Запорізького обласного центру зайнятості – «Перший бізнес Хаб на Запоріжжі».
Представлений проект спрямований на вирішення питань підвищення рівня обізнаності громадян (у тому числі молоді, жінок), суб’єктів малого і середнього підприємництва для започаткування та ведення бізнесу через отримання кейсу послуг; підвищення рівня комунікацій між владою, бізнесом та громадськістю у вирішенні проблем, які гальмують розвиток підприємництва.
Під час презентації Проекту учасники обговорили перелік основних кейс послуг Запорізького обласного центру зайнятості та ЗОСППР «ПОТЕНЦІАЛ».
«Знайти справу свого життя нелегко, але її можна створити самостійно, якщо відкрити власний бізнес. Бажання, наполегливість, стійкість у досягненні мети – фактори, які стануть у нагоді на шляху для створення своєї справи. А фахівці служби зайнятості, зі свого боку, завжди готові допомогти у досягненні цієї мети, – стверджує директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік. – З 2001 року отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності понад 16 тис. громадян, які зареєструвались як суб’єкти підприємницької діяльності в сфері торгівлі, сільського господарства, надання побутових послуг населенню, виробництві та ін. Але завжди мене турбувало питання, що надалі підприємці залишаються без суттєвої підтримки. Тому впровадження даного проекту дозволить нашому бізнесу бути захищеним та мати потрібну інформацію! В Запорізькій області дбають про підприємців і ми станемо прикладом в цьому для всієї країни!».
«Удосконалюючи діалог між представниками органів місцевого самоврядування, бізнесу та громадськості щодо підтримки чесного підприємництва, забезпечуючи підтримку реалізації потенціалу підприємців-початківців, досягатиметься загальна мета проекту: сприяння підвищенню рівня зайнятості, розвитку підприємництва та поліпшенню бізнес-клімату регіону через створення першого бізнес Хабу у Запоріжжі. До нашої Федерації входять понад 180 організацій, в яких працює біля 200 тис. працівників – і тому наш потужний колектив завжди зможе проконсультувати, допомогти та лобіювати ваші інтереси в різних установах та організаціях – зауважив Голова Ради ЗОФР, Президент ЗОСППР «Потенціал» Олександр Головко. – Бажаю молодим підприємцям твердою ходою ступити на цю землю. І усі свої зуссилля направити на навчання та співпрацю».
Директор департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради Володимир Жуков поінформував присутніх, що підприємці м.Запоріжжя сплачують в бюджет міста приблизно 3 млрд. грн. і це складає біля 50% від загальної суми. Міська влада успішно реалізує канадський проект «Розвиток міст» і запрошує всіх бажаючих приймати участь у конкурсах стартапів, IT форумі та ін. заходах.
Не менш цікавою була інформація колишнього безробітного, а сьогодні успішного підприємця Дмитра Чашнікова. «Я два роки назад отримав допомогу по безробіттю для відкриття власної справи. І хочу сказати, що якщо я мав би на той час таку підтримку, і це дійсно круто, то значно простіше було б вирішити багато питань! Це старт, а фініш визначаєте ви!»