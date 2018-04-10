У США арештували юриста, який сфальсифікував звинувачення проти Тимошенко

Суд США арештував адвоката Алекса ван дер Зваана, який за завданням Януковича у 2012 році сфальсифікував висновки експертизи з метою кинути за ґрати Юлію Тимошенко.
Як пояснив заступник Голови фракції «Батьківщини» Сергій Соболєв, діяльність адвоката, ув’язненого за дачу неправдивих свідчень, розслідується у низці справ, зокрема у справі Пола Манафорта, який надавав консультаційні послуги президенту України Віктору Януковичу.
«З’ясувалося, що Алекс ван дер Зваан за наказом Манафорта сфальшував звіт адвокатської компанії, яка на запит українського міністерства юстиції робила обґрунтування необхідності ув’язнення Юлії Тимошенко. У США довели, що ці висновки не відповідали дійсності, тобто звинувачення на адресу Тимошенко були безпідставними», – заявив Сергій Соболєв.
Парламентарій нагадав, що саме на підставі доповіді Skadden сумнозвісний суддя Кірєєв і виносив рішення суду в сфальшованій справі проти лідера «Батьківщини».
«Цей випадок з арештом брехливого адвоката Алекса ван дер Зваана є знаком для всіх політичних гравців, які намагатимуться в подальшому розповсюджувати неправдиву інформацію щодо Юлії Тимошенко, яка наразі є лідером електоральних настроїв українців», – зазначив Сергій Соболєв.