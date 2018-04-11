Баскетбольний клуб «Запоріжжя» отримав допомогу

Баскетбольний клуб «Запоріжжя» отримав допомогу

За сприяння народного депутата фракції «Народний фронт» Олександра Романовського було профінансовано баскетбольний клуб «Запоріжжя».

Олександр Романовський придає велике значення розвитку фізкультури та спорту в Запорізькому краї, вихованню прийдешнього покоління у найкращих традиціях вітчизняного спорту.

«В нашій країні є багато спортсменів, відомих у всьому світі, які посідають перші місця у багатьох видах спорту, і запорізькій спортивній спільноті є чим та ким пишатися. Серед найкращих спортсменів чимало баскетболістів. Я гордий, що свого часу тренувався поруч з ними, навчався разом секретам цього командного виду спорту. А саме гра в команді дає навички в роботі у великих колективах», – заявив депутат.

Олександр Романовський на зустрічі з колективом баскетбольного клубу «Запоріжжя», де він сам тривалий час тренувався, побажав спортсменам нових успіхів у змаганнях, яскравих перемог та доброго здоров’я.

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