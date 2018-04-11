Баскетбольний клуб «Запоріжжя» отримав допомогу

За сприяння народного депутата фракції «Народний фронт» Олександра Романовського було профінансовано баскетбольний клуб «Запоріжжя».
Олександр Романовський придає велике значення розвитку фізкультури та спорту в Запорізькому краї, вихованню прийдешнього покоління у найкращих традиціях вітчизняного спорту.
«В нашій країні є багато спортсменів, відомих у всьому світі, які посідають перші місця у багатьох видах спорту, і запорізькій спортивній спільноті є чим та ким пишатися. Серед найкращих спортсменів чимало баскетболістів. Я гордий, що свого часу тренувався поруч з ними, навчався разом секретам цього командного виду спорту. А саме гра в команді дає навички в роботі у великих колективах», – заявив депутат.
Олександр Романовський на зустрічі з колективом баскетбольного клубу «Запоріжжя», де він сам тривалий час тренувався, побажав спортсменам нових успіхів у змаганнях, яскравих перемог та доброго здоров’я.