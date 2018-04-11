Благодійник із США надає підтримку нужденним запоріжцям

Про багаторічну дружбу американського благодійника Джона Кахельмана, керівника проекту «Ukraine Missions» у «Dalraida Church of Christ», штат Атланта, США, із запорізькою громадською організацією БФ «Ветерани Чорнобиля», очолюваною Олександром Коваленком, добре відомо за її результатами. За словами Олександра Анатолійовича, американські друзі передали запорізьким родинам чимало корисних речей – взуття, одягу, медикаментів, тощо. Нинішній приїзд Джона також відзначився низкою зустрічей у районних центрах нашої області, в рамках яких люди, що перебувають у скруті, отримали суттєву допомогу.
Разом з тим, і у нашому обласному центрі за сприяння депутата Запорізької обласної ради, головного лікаря обласної інфекційної лікарні Володимира Шинкаренка, який також вже багато років поспіль підтримує дружні стосунки із паном Кахельманом, відбулося кілька доленосних зустрічей. За ініціативи депутата обласної ради благодійник відвідав Запорізьку спеціалізовану школу- інтернат №1 для дітей з обмеженими можливостями, яку нещодавно очолив депутат Запорізької міської ради Володимир Максимов. Оскільки даний навчальний заклад перебуває під юрисдикцією обласної ради, Володимир Шинкаренко вболіває за покращення матеріально-технічної бази, а відтак, і умов життя і розвитку його вихованців. Об’єднані зусилля депутатів рад двох рівнів – міської та обласної, а також дієва і цілеспрямована підтримка американського благодійника сприятимуть вирішенню чималої кількості проблемних питань в інтернаті. Певен Володимир Шинкаренко. Зокрема, мова про облаштування спортивної зали і зали для занять силовими видами спорту. До речі, вихованці інтернату щоразу здобувають найвищі призи на змаганнях обласного і навіть всеукраїнського рівня. Також американський гість взявся допомогти із оснащенням закладу ортопедичним матрацами, адже переважна більшість тутешніх дітлахів хворіють на ДЦП і потребують відповідних умов для сну.
Ознайомившись із здобутками вихованців інтернату, а також результатами титанічних зусиль педагогічного і медичного колективу закладу, Джон Кахельман був приємно здивований і запевнив, що у подальшому докладе всіх зусиль щоб дітлахам тут було ще краще і комфортніше. На знак дружби, яка щойно народилася, керівник закладу Володимир Максимов презентував пану Кахельману хенд-мейд вироби своїх підопічних талановитих юних митців.
Ще одна доленосна зустріч відбулася у міській організації «Союз ветеранів Афганістану», очолюваній Віктором Головченком. Американський гість відвідав житловий будинок на вул. Товариській, 68-А, у Бородинському мікрорайоні Запоріжжя, зведений запорізькими афганцями власноруч методом МЖК. Був приємно вражений, як прекрасно мешканці будинку облаштували свій двір і у прибудинковому приміщенні – спортивну залу. До речі, тут тренуються переможці всеукраїнських змагань з кік-боксінгу у дитячій та юнацькій вікових категоріях. Але найбільше враження пан Кахельман отримав від парку, який на колишньому пустирі зі сміттєзвалищем за своїм будинком розбили місцеві афганці. Прибравши територію, вони тут висадили сотні дерев і декоративних кущів, встановили пам’ятну брилу. У планах – звести тут майданчик для дитячих розваг.
Ми все зробили самі, власним коштом. І надалі, розраховуючи на свої сили, продовжуватимемо свою справу, – підтвердив керівник «Союзу ветеранів Афганістану» Віктор Головченко.
Гість дав гідну оцінку діяльності ветеранської організації, згадавши, що і у США діють аналогічні, що об’єднують, зокрема ветеранів в’єтнамської війни. У схожих українських і американських ветеранських об’єднань є схожі проблеми – психологічної адаптації учасників бойових дій. І саме через соціальнокорисну громадську діяльність їх вдається успішно вирішувати.
Я з великою любов’ю сприймаю Україну, в цілому, і запоріжців, зокрема, – поділився Джон Кахельман. – Американці бажають вам добра і прагнуть допомогти всім, чим можуть. Тому і надалі я буду виконувати свою місію допомоги тим, хто її потребує.
Валерія Юстинюк