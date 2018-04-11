Бліц-опитування: Хто має сберегати довкілля- суспільство чи держава?

1.Дарина Буша, бібліотекар
-Довкілля в першу чергу залежить від мешканців міста.Не залишати після себе сміття. Потім важлива робота ЖКХ, тих хто має прибирати. Треба відмовитись від застосування пластикових кульок та пляшок.Треба піднімати культурний рівень людей, влаштовувати роздільний збір сміття. Бездомним тваринам треба влаштовувати прихистки.
2.Ольга, громадьска активістка:
-Довкілля цілком залежить від морального стану суспільства. Саме про нього має дбати держава . Те саме що стосується тваринного світу , що навколо нас. Тварини, і ті що безпритульні мешкають в місті, і ті що живуть у дикій природі цілком залежать від людини. Люди мають брати відповідальність за їх життя.
3.Діна, артмайстер:
-Треба розділяти сфери. Довкілля залежить і від держави, і від громадянина. Те що знаходиться безпосередньо в моєму оточенню, це моя власна відповідальність.Наприклад- не смітити, не ображати тварин, прибирати після себя. Але я же не в змозі відповідати за стан великого парку, за устрій реакриційних осередків. Про це має потурбуватися держава.
4.Миколай, волочильник:
-Про це має турбуватись держава. Я працюю на заводі, відраховую налоги.Це і є моя частка у сбереженню довкілля.
5.Олександр Мокрієнко, будівельник:
-Звичайно це спільна турбота і держави і суспільства. Держава має розробляти ефективні закони і виділяти кошти на цільові программи. Але суспільство має контролювати державу і генерувати новітні ідеї.