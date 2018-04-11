„Червона рута–2019” у Запоріжжі

7 квітня Запоріжжі відбувся регіональний обласний відбірковий конкурс ХVІ Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики „Червона рута–2019”.
Запорізький обласний відбірковий конкурс є шостим серед 25-ти відборів, що проходять з березня по листопад 2018 року в усіх 24 областях України та у місті Київ, згідно з графіком проведення відбіркових конкурсів, відповідно до Плану роботи Міністерства культури України. Зараз фінал фестивалю проходить раз на два роки.
Конкурсні змагання відбулись у запорізькому Палаці культури „Орбіта”. В них взяли участь 55 солістів та гуртів з районів та міст Запорізької області. До журі увійшли представники оргкомітету фестивалю та відомі запорізькі діячі культури: виконавчий директор Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики „Червона рута” Мирослав Мельник, Інна Гапон, Володимир Артемьєв, Світлана Сметаніна, Олена Нестеренко, Максим Наконечний.
У Запоріжжі переможцями обласного відбіркового конкурсу стали гурти „Запорозькі тулумбаси”, „Барабанза”, солістки Жанна Смирнова (Inshaya), Маргарита Давидюк, Дарина Пермякова, Олександра Бардаченко. До резерву відібрано ще 12 колективів та виконавців.
Переможці конкурсу отримали право брати участь у фінальних змаганнях фестивалю „Червона рута”, що відбудуться у вересні 2019 р. в м. Чернівці.