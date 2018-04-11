Читайте у газеті “Запорізька правда” від 12.04.2018р.

Шановні друзі! У четвер, 12 квітня, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», присвячений головним подіям у житті мешканців нашої області.
Творчий колектив газети зробив нинішній випуск видання традиційно цікавим і корисним для наших читачів і підготував для вас чимало читабельних матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
Зокрема, розкажемо про найгучнішу і найвизначнішу масову подію на Запоріжжі – Великодню ходу на підтримку традиційних сімейних цінностей. Тисячі запоріжців об’єдналися, щоб протистояти небезпеці викривлення у дітей і молоді розуміння повноцінної сім’ї, задуманої Богом як союз чоловіка і жінки, що відповідає природі людини. Звідки походить така небезпека і як цивілізовано її упередити? Про це читайте у нашій газеті.
Прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви, відкриваючи для себе сторінки правди в історії України, ставали свідомими громадянами.
Постфактум історія завжди виглядає дуже логічною. Заднім числом простежується задум, викривається змова, видно злу або добру волю. Але якщо намагатися проживати історію крок за кроком, день за днем, разом з її учасниками, стрункі концепції розсипаються. Ніщо не виглядає вирішеним. Всі герої весь час помиляються. Ніхто не може передбачити майбутнє навіть на пару днів вперед. Ніхто не може спланувати навіть власне життя – тому що обставини весь час змінюються, а від тебе як ніби то й нічого не залежить. Пропонуємо вашій увазі роздуми запорізького блогера Володимира Миленка на основі його вивчення історії російської імперії періоду від 1901-го року до її знищення в жовтні 1917-го про те, як нам врятувати Україну.
Крім того, тільки у нашій газеті в рубриці «Справи небайдужих» ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють.
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
У «Запорізькій правді» читайте про вилазку волонтерів на «нулі» заради того, щоб порадувати наших воїнів-захисників смаколиками із «Великоднього кошика для солдата». Окупантам заціпило, поки українські морпіхи ласували «Запорізькими варениками ZP». Ми знаємо, бо й ми там були.
До того ж , подаємо й іншу корисну ужиткову інформацію.
Так, кілька разів на рік ми чуємо таку фразу: «Сьогодні батьківська». Що це означає і чому батьківська? Дні, коли покійних поминають особливим чином, в році кілька. Невдовзі ми відзначатимемо один із таких днів – Радоницю. «Запорізька правда» пропонує своїм читачам дізнатися про традиції українства у вшануванні своїх померлих. До вашої уваги публікації із перших вуст від знатока козацької спадщини Олександра Притули, Президента Всеукраїнської федерації «Спас» та Світовита Пашника, Верховного волхва духовного центу «Російське православне коло», етнографа.
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд.
«Запорізька правда» також пропонує й цікаву рубрику «Дивина тижня». Її назва говорить сама за себе. На останній сторінці шукайте цікаві фото, у тому числі, й надіслані читачами. Нині пропонуємо вашій увазі розповідь про дитинча рудої лисиці, що мешкає просто поруч мегаполісу.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.