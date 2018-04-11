Дивина тижня- руде лисенятко

В той час, коли в місті вирує людське життя і всі ми поспішаємо робити повсякденні важливі справи, зовсім поруч, за містом, на Хортиці, або біля сел., в полях, балках, та ярах існує зовсім інше життя, тихе, немовби у паралельному світі. Це світ дикої природи, в якому теж вирує своє життя, своє кохання, турботи, і народження власних діточок. Одного разу мені пощастило зустріти поруч з селом, в полі дитинча рудої лисиці. Зовсім маленьке, воно не розуміло, що сама велика небезпека в його майбутньому житті- це людина. Напередодні дня довкілля побажаємо йому довгого та щасливого лисячого життя. Воно на жаль багато в чому залежить від нас, людей, які зустрінуться , а може не зустрінуться на його життєвому шляху.
Олександр Максимов, текст, фото