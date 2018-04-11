Ян Собіло: «Українці в окупації потребують духовної підтримки»

Папський нунцій Клаудіо Гуджеротті та єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Української Римо-католицкої церкви Ян Собіло у Великодні свята відвідали прихожан католицьких храмів на окупованій території Донбасу – у Донецьку і Луганську.
Священнослужителі, окрім відправлення святих мес, поспілкувалися із місцевими жителями, надали їм духовну підтримку.
– Приїзд представника Папи для віруючих дуже багато значить. Апостольський нунцій – єдиний дипломат, який відвідує території по той бік лінії розмежування. І жителі Луганська та Донецька кажуть, що завдяки його візитам вони відчувають Божу любов, – відмітив єпископ Ян. – Це потужна духовна підтримка. До того ж Папа надає і фінансову допомогу знедоленим жителям занапащених територій.
Нагадаємо, триває благодійна акція «Папа для України», в рамках якої за ініціативи Папи Римського Франциска в квітні 2016 року в Європі пройшов збір коштів для громадян України, які постраждали в результаті конфлікту на сході країни, незалежно від їх релігійної приналежності або політичних переконань. Сам понтифік пожертвував на ці цілі з особистого фонду 5 мільйонів євро. Загальна сума допомоги склала 16 мільйонів євро. За час акції, офіційний старт якої був дан в червні того ж року під час візиту в Україну Державного секретаря Ватикану П’єтро Пароліна, “повністю реалізовані і розраховані” 7 мільйонів євро. У період з грудня 2017 року по березень 2018 року вимушеним переселенцям в Україні надана гуманітарна допомога на загальну суму близько 5 мільйонів євро. Перш за все, мова йде про людей, які живуть поблизу лінії розмежування, а також в сусідніх областях – в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській та Донецькій. Крім того, велика кількість переселенців проживає в Київській області. В основному це зимові проекти – опалювальні, медичні та продуктові.
В даний час вирішується питання про доставку гуманітарної допомоги на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, де “дуже складна ситуація, особливо у людей похилого віку”. В розробці стратегії бере участь не тільки секретаріат акції “Папа для України”, а й посольство Святого Престолу (Ватикану) в Україні та особисто Апостольський нунцій в Україні (посол Ватикану) архієпископ Клаудіо Гуджеротті.