Пред началом курортного сезона отремонтируют дорогу на Бердянск

На засіданні Регіональної ради з координування туристичної та курортної діяльності Запорізької області в числі обговорюваних питань найважливішим було питання про ремонт доріг до курортів області. Заступник директора департаменту промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації Марина Барановська повідомила, що вже виділені кошти і з початку квітня стартували роботи по ремонту доріг до курортів на ділянках траси Харків – Сімферополь, Якимівка – Кирилівка, Приморськ – Азовське і Василівка – Бердянськ.