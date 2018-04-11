Премія таксистам за наркоторговців

Керівник ГУНП в Запорізькій області Олег Золотоноша обіцяє таксистам по 1000 гривень з своєї зарплати за зданого правоохоронцям «боржник» наркотиків. Про це глава поліції повідомив на своїй сторінці в Фейсбук. За його словами, в Запоріжжі біла проведена масована спецоперація проти наркоторговців: поліція спільно з прокуратурою провела одночасно 30 обшуків із застосуванням спецназу. Таким чином, правоохоронці передали своєрідний «привіт» наркобізнесу. Одночасно поліція очищає свої ряди. За словами начальника обласного управління, всі «опікуни» наркобізнесу в погонах будуть звільнені і притягнуті до кримінальної відповідальності. Що стосується таксистів, то начальник поліції нагадав їм, що за умовні 100 грн водій, який перевозить «закладчика» наркотиків, стає співучасником злочину. І порекомендував привозити таких до найближчого поліцейському патрулю, за що гарантував вищезгадану грошову нагороду.
– Жителі області, якщо бачите торговця наркотою або боржник – повідомляйте в поліцію, якщо Ви вольова людина – затримуйте і доставляйте, в поліцію бажано з наркотиком. Женіть їх зі своїх будинків і дворів, вони повинні відчувати себе ізгоями де б вони не знаходилися … У суспільства вже немає часу. Потрібні радикальні зміни, – вважає начальник поліції області, підкреслюючи, що обсяг наркоринку Запорізької області за рік нині становить, за приблизними підрахунками, понад 25 мільйонів доларів, що втричі перевищує річний бюджет розвитку регіону.