Сесію облради перенесено на 26 квітня

Запорізька обласна рада не змогла 5 квітня провести пленарне засідання 21 сесії облради через відсутність кворуму. З 84 депутатів на засідання, в ході якого планувалося визначитися з керівниками 7 комунальних структур Запорізької облради, прибули тільки 18 депутатів.
Відповідно до регламенту роботи облради, головуючий на засіданні перший замголови Запорізької обласної ради Єгор Семенков оголосив перерву в роботі 21-ї сесії обласної ради до 26 квітня.
Про те, що призначене друге пленарне засідання сесії облради ймовірно не відбудеться, було відомо ще напередодні, оскільки представники депутатського корпусу, незважаючи на тривалі переговори, так і не змогли прийти до єдиної думки з низки кадрових питань. Зокрема, не змогли прийти до консенсусу з приводу кандидатур на посади керівників таких значимих для Запорізького регіону комунальних закладів, як “Територіальне медоб’єднання “Обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф”, “Обласний центр медико-соціальної експертизи”, “Обласний клінічний наркологічний диспансер”, “Запорізький обласний центр молоді” і ряду інших.
Олександра Воронцова