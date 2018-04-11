У ЗНУ відбудеться День корейської культури

За участю волонтерів з Південної Кореї, за підтримки молодіжної організації «Всеукраїнське молодіжне спілкування» у виші 13 квітня, о 14 годині проведуть День корейської культури. Носії мови, котрі довгий час практикують викладання корейської та різнопланово презентують культуру своєї країни за допомогою сучасних методик, використовують програми, цікаві для школярів та студентів. Вони допомагають учасникам поринути у світ культури Південної Кореї. У програму включена лекція про стрімкий розвиток Кореї, орієнтована на мотивацію молоді України розвиватися і створювати нові проекти, відкриваючи інноваційне мислення у студентів. А також – підготовку лідерів майбутнього для України з твердою громадською позицією та світоглядом, що має в основі принцип «Життя заради інших».
Час проведення заходу: 13.30-18.30
Кількість учасників: 80-120
Інформація про організатора:
http://worldcamp.com.ua/
13.30 Реєстрація
14.00 Вступне слово
14.10 Презентації
14.50 Відеоурок
15.30 Майнд-лекція
16.20 Перерва
16.30 Вивчення корейської пісні
16.50 Каліграфія та корейське віяло
17.40 Орігамі
18.20 Фото