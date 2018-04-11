Віра Бахаї про єдність богів, людей та релігій

У запорізькій обласній універсальній бібліотеці, у відділу документів з гуманітарних наук цілий місяць відбуватиметься фотовиставка «Сади і храми Бахаї». Це візуальний ряд присвячений відносно новітньої, та маючей мільйони послідовників світовій релігії – вірі Бахаї. Божественні вченя мають допомагати єднанню людства, досягнення всесвітньою любові та згоди між людьми. Релігії мають стати основою для загального миру, піднімати людей над засторогами, нести радість та світло, усувати грунт для суперечок та розбіжностей. Саме так вважав засновник новітнього вчення Бахаулла- пророк та релігіозний діяч, земне життя якого відбулося в Ірані, у середині 19 сторіччя. Віросповідування Бахаї доступно кожній людині, яку б віру він не сповідув. Це місце, в якому можно вклонитись будь якому богові. Служіння універсальні, бо в них зачитуються молитви з різних святих текстів. Україна має свою спільноту послідовників Бахаї. А в Запоріжжі є свій осередок. Саме старанням його членів і була підготовлена ця фотовиставка. Осередок запрошує запорожців до її перегляду, а також до спілкування. Отримати більшу інформацію про спільноту Бахаі ви можете завітавши до відділу світової літератури універсальної обласної бібліотеки.
Олександр Максимов, текст, фото