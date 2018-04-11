Запоріжці вимагають на законодавчому рівні зберегти сім’ю як природній союз чоловіка і жінки

Великодня хода головним проспектом нашого обласного центру об’єднала тисячі запоріжців і гостей міста козацької слави – представників різних християнських конфесій і тих, хто іде власною дорогою духовного розвитку, у єдиному прагненні – зберегти сім’ю як природній союз чоловіка жінки.
– Ми за впровадження європейських цінностей у наше життя. Однак це не повинно відбуватися зі шкодою для моральних засад українського суспільства, не повинно викривляти у дітей і молоді розуміння повноцінної сім’ї, задуманої Богом як союз чоловіка і жінки, що відповідає природі людини, – пояснила свою позицію учасниця заходу Ольга Лещенко.
Традиційно багатотисячна колона пройшла проспектом Соборним від бульвару Шевченка до площі Фестивальної. На таку прощу на Великдень прославляти воскресіння Христа запоріжці виходять щорічно, нині вже в одинадцятий раз. Щороку лави учасників заходу поповнюються новими прибічниками. Як завжди, так і тепер люди несли плакати із гаслами духовного змісту, а також на підтримку традиційних сімейних цінностей.
Організатором акції виступила Міжконфесійна духовна рада християнських церков Запорізької області. Тому серед прочан були і їх духовні лідери: екзарх Донецький Української Греко-Католицької Церкви Степан (Меньок), єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Української Римо-Католицької церкви Ян Собіло, єпископ Запорізький і Мелітопольський Української Православної Церкви Київського патріархату Фотій, настоятель громади Вірменської апостольської церкви отець Юсік Нуріджанян, лідери протестантських церков – старший пастор, єпископ по Запорізькій області Християнської харизматичної Церкви «Джерело життя» Сергій Гащенко, єпископ Запорізького об’єднання Української церкви християн віри євангельської Андрій Лисенко, пастор церкви «Сіон», координатор багаторічного молитовного майдану у Запоріжжі Андрій Ярмохін. Також у лавах прощі були помічені колишні священики Української православної церкви Московського патріархату отець Анатолій (Ревтов) і отець Ігор ( Савва), які через власну патріотичну позицію вийшли з-під порядкування митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Луки. Священнослужителі, яким обітниці дозволяють мати власні родини, прийшли на ходу із своїми дружинами і дітьми, а дехто з них вже навіть і з онуками. Важливо, що на чолі колони разом із духовними лідерами крокували народний депутат України Ігор Артюшенко і директор департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації Владислав Мороко.
Пересічні запоріжці також прийшли на захід цілими родинами. Немовлят везли у візочках. Старшеньких батьки несли на плечах. Свою молодшу донечку всю дорогу проніс на плечах і керівник Міського центру допомоги, відомий у Запоріжжі і далеко за його межами організатор Фестивалю сім’ї у нашому обласному центрі Дмитро Матюхін.
– Традиційна родина – це основа нашого суспільства, традиційні сімейні цінності – засадничі для української культури. Тому ми виступаємо за їх збереження і здійснюємо різноманітні культурні, мистецькі масові заходи на їх підтримку. Тож і цього року Фестиваль сім’ї відбудеться у нашому славетному Запоріжжі. Всіх гостинно запрошую до участі. Як звичайно, буде багато приємних сюрпризів і подарунків , – підтвердив Дмитро у розмові з авторкою цих рядків.
У висловленні позиції щодо збереження традиційних сімейних цінностей учасники ходи одностайні.
– Запропоновані нам тлумачення роблять поняття “ґендер” залежним не від природних статевих ознак, а від самоідентифікації особи. У підсумку, наявні в законодавстві України поняття “ґендеру”, “ґендерної рівності”, “ґендерної політики”, “ґендерно-правової експертизи” можуть бути витлумачені не в розумінні рівності жінок і чоловіків, а в інтересах осіб, які ідентифікують себе як жінки або чоловіки. Такий викривлений підхід призведе до популяризації в українських школах і вишах нових “ґендерних ролей” та одностатевих стосунків, що було б згубним шляхом для України, – відмітив єпископ Ян Собіло.- Це занепокоєння обумовлюється тим, що, зокрема, Стамбульська конвенція, яку у нашій країні мають ратифікувати, прямо передбачає обов’язки держав-підписантів щодо навчання учнів “нестереотипним ґендерним ролям”.
– Ми категорично проти того, щоб гомосексуальний спосіб життя й поведінка трактувалися як природні, нормальні й корисні для суспільства й особистості, – наголосив пастор Андрій Ярмохін.- Ми проти того, щоб гомосексуалізм пропагувався, як варіант норми статевого життя і щоби держава заохочувала своїх громадян до одностатевих сексуальних стосунків. Маєте знати, що ми не поодинокі в Європі серед тих, хто протистоїть цій навалі. Серед тих країн, які не ратифікували Стамбульську Конвенцію – Велика Британія, Німеччина, Норвегія, Швейцарія, Ірландія, Ісландія, Хорватія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Грузія, Словаччина, Туреччина.
По завершенню ходи на площі Фестивальній відбулася спільна молитва. Нагадаємо, що молитовний майдан збирається тут за будь-якої погоди – і у стужу, і у спеку, під дощем, чи у хурделицю щонеділі о 18.00 вже п’ятий рік поспіль. Його учасниками стають представники різних християнських конфесій, а також люди, які не є прихожанами жодної з церков, але розділяють прагнення до миру в Україні. Вони єднають свої голоси за прогресивний розвиток і процвітання нашої Батьківщини, за щастя у всіх родинах, на підтримку воїнів-захисників нашого мирного життя. Нині ж, у святковий Великодні день тисячі людей, що зібрались на площі, свої молитви піднесли за воскресіння Христа, за мир і благополуччя в нашій державі, за збереження традиційних сімейних цінностей.
Грандіозний духовний захід у Запоріжжі завершився чудовою концертною програмою. Учасник заходу поставили тисячі підписів під зверненням до Верховної ради України на захист традиційних сімейних цінностей, яке колегам вручить народний депутат України Ігор Артюшенко.
Олександра Воронцова, Олександр Максимов (фото)