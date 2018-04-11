Запорізькі митники зафіксували 99 випадків недотримання митного законодавства

За перший квартал поточного року працівники Запорізької митниці ДФС викрили 99 адміністративних правопорушень на суму 10 мільйонів гривень. Це на 6 фактів та на 200 тисяч гривень більше, ніж минулого року.
За фактами недотримання митних правил стосовно громадян та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності заведені справи. На даний час митними органами розглянуто 74 матеріали, на правопорушників накладені штрафи на суму 5,8 мільйона, що на 1,1 мільйона більше, ніж за І квартал 2017 року.
Також за цей період судовими органами винесено 13 рішень про порушення митних правил та конфіскацію предметів правопорушень загальною вартістю майже 524 тисячі, що на 429 тисяч перевищує дані минулого року. Крім того, накладені штрафи на суму 363 тисячі гривень, це на 311 тисяч більше, ніж торік.
Як відзначають фахівці митниці, протидія порушенням є одним із пріоритетів роботи та закликають суб’єктів ЗЕД і громадян дотримуватися чинного законодавства.
Запорізька митниця ДФС