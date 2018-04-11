Запорізькі поліцейські відпрацьовували навички вирішення конфліктів

Працівники антиконфліктної групи поліції Запорізької області, відпрацьовували навички ведення мирних перемовин під час масових та публічних заходів.
6 квітня на базі Тренінгового центру Головного управління Національної поліції в Запорізькій області працівники постійно діючої антиконфліктної групи комунікації провели практичне відпрацювання типових ситуацій, які виникають під час масових заходів та мирних зібрань.
Поліцейські антиконфліктної групи діалогу вели перемовини під час групових порушень публічного порядку на масових та несанкціонованих заходах. Домовлялись з порушниками, які заблокували вхід до адмінбудівлі. Спілкувались з активістами та учасниками, які заблокували проїжджу частину та споруду суспільного користування. Також відпрацьовували алгоритм дій у разі виявлення на масових заходах вибухових пристроїв та речовин.
В рамках заходів фахівці відділу психологічного забезпечення Головного управління Національної поліції в Запорізькій області провели діагностику навичок і дій поліцейських.
Загалом з початку року поліцейські антиконфліктної групи комунікації Управління превентивної діяльності ГУНП в Запорізькій області залучались до участі у 7 масових заходах.
Нагадаємо, на Запоріжжі поліцейські затримали чоловіка, який спричинив матері тяжкі тілесні ушкодження
Відділ комунікації поліції Запорізької області