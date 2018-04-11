Запорізькі поліцейські затримали браконьєрів

Правоохоронці під час профілактичних заходів протягом доби затримали двох чоловіків, які сітками здійснювали незаконний вилов риби. Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень.
11 квітня співробітники відділення поліції в річковому порту «Запоріжжя» ГУНП в Запорізькій області під час проведення профілактичних заходів під умовною назвою «Нерест», провели рейд на річці з метою виявлення осіб, які займаються незаконним виловом живих біоресурсів.
Близько 00.40 годин на березі річки Дніпро в селі Ульянівка Вільнянського району виявили громадянина 1983 року народження. Чоловік, незважаючи на обмеження та заборони, за допомогою сітки незаконно виловив: 51 плотву, 7 окунів та 3 карасі. Відносно правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.4 ст.85 (Порушення правил використання об’єктів тваринного світу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
А о 06:00 біля села Малокатеринівка Запорізького району правоохоронці виявили чоловіка 1978 року народження, який в нерестовий період з гумового човна за допомогою сітки виловив 34 карасі. Інспектором екологічної інспекції стосовно правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.4 ст.85 (Порушення правил використання об’єктів тваринного світу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Човен, сітки та незаконні вилови вилучено.
На даний час за обома фактами вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ознаками ч.1 ст.249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.
Відділ комунікації поліції Запорізької області