Запорізькі рятувальники розпочали перевірку ТВЦ «Україна»

10 квітня співробітники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області розпочали проведення позапланової перевірки торгівельного центру «Україна», яка проходила в присутності журналістів міста.
Разом з головним інженером ТВЦ «Україна» рятувальники проінспектували усі поверхи торгівельного центру.
Під час перевірки особливу увагу було звернуто на стан утримання шляхів евакуації та еваковиходів, електрогосподарства, наявність та технічний стан систем протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей, автоматичного пожежогасіння), внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, блискавкозахисту, забезпеченість первинними засобами пожежогасіння тощо. На виявлені порушення було вказано представникам адміністрації ТВЦ, а також орендарям. Керівництву ТВЦ наголошено про необхідність вжиття невідкладних заходів з виконання в повному обсязі виявлених під час перевірки порушень вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, а також проведення відповідної роботи щодо попередження виникнення пожеж та загибелі людей.
Аби підвищити обізнаність не тільки персоналу, але й населення (відвідувачів ТЦ), рятувальники провели евакуацію людей, відпрацювавши дії в разі виникнення можливої надзвичайної події. Автоматично включилася система оповіщення людей про пожежу. В повідомленні сповістили про умовне загорання та наголосили, що без паніки треба покинути приміщення центру. Відвідувачам допомагали працівники магазину, щоб не відбулося давки. Проведення навчальної евакуації вкрай важливий захід, який показує наскільки готовий персонал діяти на випадок пожежі, показує роботу системи оповіщення, а також дії безпосередньо самих відвідувачів.
Згідно план-графіку позапланова перевірка триватиме чотири дні.