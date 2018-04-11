Запорізькі волонтери привітали бійців у зоні АТО з Великоднем

На Великдень до бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил України, які перебувають на передовій на Приморському напрямку у зоні проведення АТО, завітала команда «Волонтерські вареники ЗП» на чолі з Надією Мороз. До них приєдналася волонтер Ніна Ярмаркіна, яка у 2015 році добровольцем пішла на війну, служила фельдшером у лавах полку особливого призначення «Азов» Національної гвардії України, врятувала багато життів наших героїв.
36-та бригада морської піхоти формувалася із військових, які не зрадили присязі та покинули окупований Крим. У 2015-2017 році вони виконували бойові завдання під Маріуполем, вели запеклі бої з російськими агресорами поблизу Талаківки, Лебединського, Широкіного, завдали ворогу значних втрат.
Командир позиції із позивним «Філ» розповів, що кремлівські посіпаки постійно порушують Мінські домовленості та Великоднє перемир’я, активно застосовують заборонене важке озброєння. Останнім часом активізувалися професійні російські снайпери. Навколо не залишилося жодного цілого будинку, багато осель вже не відбудувати. Повністю зруйновано школу, яку терористи підступно обстріляли у лютому 2015 року. Від прямого попадання снарядів у спортивний зал загинули 17 дітей, десятки отримали поранення.
Вітання солдатам від керівництва області передав заступник директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Олександр Зубченко: «Згідно з Указом Президента України ваша бригада визначена підшефною для Запорізького регіону. Рада оборони області та місцеві громади докладають усіх зусиль для того, щоб полегшити ваш побут, підвищити боєздатність, принести радість на свята».
У лавах морпіхів служать десятки жителів області. У нашій пам’яті назавжди залишаться Артем Корнєв із м. Пологи та Віталій Дзиза із с. Смирнове Більмацького району, які віддали життя за свободу та незалежність України.
Волонтери привезли щедрий великодній кошик від закладів освіти Хортицького району, небайдужих запоріжців та співробітників облдержадміністрації. Найсмачнішим подарунком стали запашний куліш та вареники з картоплею. Гарний настрій бійцям подарували самодіяльний фольклорний колектив Ольги Музикант, відомий запорізький поет, гуморист Пилип Юрик, учасник АТО гончар Олег Павлик.
Дорогою додому дружня команда волонтерів завітала до військовослужбовців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, що дислокується у Розівському районі, та поповнила їх святковий стіл сорока кілограмами смачних вареників.
На Великодні свята на лінії фронту побували понад 15 волонтерських команд із Запоріжжя, Енергодара, Бердянська, Мелітополя, Полог, Оріхова, які відвезли нашим захисникам чимало солодких подарунків, засобів гігієни, ліків, вітальних листівок, дитячих малюнків, а головне – відчуття рідного дому та нашої турботи про Українську армію.
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю