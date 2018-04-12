Для профілактики корупції серед працівників фіскальної служби регіону проведено майже 80 заходів

З метою виявлення потенційних порушень з боку службових осіб фіскальної служби Запорізької області у першому кварталі поточного року співробітники управління внутрішньої безпеки провели 29 службових перевірок. За їхніми результатами було підтверджено 24 факти.
Матеріали десяти перевірок направлено до правоохоронних органів. На даний час правоохоронці Запорізької області повідомили про підозру трьом особам у вчиненні кримінальних правопорушень за ст. 368 КК України. Після розслідування кримінального провадження на розгляд суду направлено один обвинувальний висновок.
Також за січень-березень проведено 48 перевірок кандидатів на посади до територіальних органів ДФС у Запорізькій області для виявлення обставин, що можуть перешкоджати їх призначенню. Відмовлено в погодженні одній особі.
Для запобігання вчинення корупційних діянь та інших правопорушень у трудових колективах територіальних органів ДФС організовано понад 80 бесід та лекцій на антикорупційну тематику.
Головне управління ДФС у Запорізькій області