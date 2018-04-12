14 квітня 2018 року на сцені концертного залу імені М.І.Глінки – концертна програма „Мистецька імпреза. Композитори Запоріжжя запрошують”. Концерт за участю академічного симфонічного оркестру (головний диригент – народний артист України Вячеслав Редя) презентуватиме твори запорізьких композиторів.
Минуло п’ять років відтоді як було створено Запорізький обласний Осередок Національної Спілки композиторів України. До цього наші композитори були членами Донецької та Дніпропетровської композиторської організації. 29 листопада 2012 року є датою офіційної державної реєстрації Запорізького обласного Осередку Національної Спілки композиторів України. Відтоді щорічно навесні у концертному залі ім. М. І. Глінки відбуваються музичні свята за участю академічного симфонічного оркестру Запорізької обласної філармонії під керуванням народного артиста України Вячеслава Реді. Оркестр виконує прем’єрні симфонічні твори запорізьких композиторів, програми проходять за участю провідних артистів та відомих музикантів України. Сьогодні Запорізький обласний Осередок нараховує сім композиторів: заслужені діячі мистецтв України Наталія Боєва, Микола Попов, Дмитро Савенко, лауреат Міжнародного конкурсу композиторів Ганна Хазова, лауреат Міжнародного конкурсу у Польщі Валерій Колядюк, лауреат обласних та Всеукраїнських конкурсів, методист музичної школи у м. Енергодар Ольга Попова та Вадим Симонов.
Тож 14 квітня 2018 року на сцені концертного залу імені М.І.Глінки прозвучать прем’єрні твори запорізьких авторів. У концерті бере участь заслужена артистка України Богдана Півненко (Київ). У її виконанні прозвучить Концерт для скрипки з оркестром Наталії Боєвої.
Гість програми, композитор Золтан Алмаш виконає власний Концерт для віолончелі з оркестром „Взаємодії”. Золтан Алмаш є відомим сучасним композитором, працює солістом Національного ансамблю „Київська камерата” та ансамблів „Нова музика в Україні”, „Гольфстрім”. Він лауреат композиторських премій України імені Левка Ревуцького та імені Бориса Лятошинського.
На шанувальників хорової музики чекає виступ лауреата Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів хору „Запоріжжя” Запорізького музичного училища ім. П.І.Майбороди під керуванням Оксани Братцевої. Прозвучить Меса-меморія для мішаного хору, солістів та симфонічного оркестру Миколи Попова.
На прем’єру творів Ганни Хазової запрошують відомі солісти Запорзької обласної філармонії: скрипаль Володимир Галіченко та співачка Юлія Якса. Прозвучать „Miserere mei Deus” для скрипки з оркестром та Романси на вірші українських поетів.
Також прозвучать симфонічні мініатюри Дмитра Савенка „У шиночку”, „Адажіо”, „Мелодія” та Диптих для оркестру Валерія Колядюка „Діалог” і „Танець маріонеток”.
Композитори Запорізької області щиро дякують академічному симфонічному оркестру, народному артисту України Вячеславу Реді та генеральному директору Запорізької обласної філармонії, заслуженому працівнику культури України Ірині Конаревій за підтримку та сприяння проведенню нової „Мистецької імпрези”.