На Запоріжжі поліцейські групи реагування затримали крадія

До шести років позбавлення волі загрожує чоловіку, який з гаражу в селі Запорізького району викрав електродвигуни.
10 квітня близько 06:45 до Запорізького відділення поліції ГУНП в Запорізькій області звернулась мешканка села Мар’ївка 1984 року народження із заявою про крадіжку.
Невідомий пошкодив двері гаражу на території домоволодіння заявниці та викрав п’ять електродвигунів.
Співробітники групи реагування поліції оперативно встановили особу зловмисника. Раніше засудженого за корисливі злочини мешканця Запоріжжя 1990 року народження затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Викрадене вилучено.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
З початку року працівники ГУНП в Запорізькій області 1026 особам повідомили про підозру у скоєнні крадіжок.
Нагадаємо, що у місті Бердянськ працівники поліції викрили двох зловмисників, які підозрюються у скоєнні крадіжки та нанесенні тілесних ушкоджень.
Відділ комунікації поліції Запорізької області