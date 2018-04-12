На Запоріжжі поліцейські затримали підозрюваного в збуті наркотиків

Працівники поліції встановили особу та затримали чоловіка, який у місті Токмак збув наркотичний засіб «метамфетамін».
11 квітня під час відпрацювання працівники Токмацького відділення поліції затримали зловмисника, який збув наркотичний засіб «метамфетамін». Фігурант – мешканець міста Токмак 1977 року народження.
Вилучену речовину направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.
На даний час зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). За санкцією цієї статті підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року працівники ГУНП в Запорізькій області розкрили 260 злочинів у сфері обігу наркотиків.
Нагадаємо, що запорізькі поліцейські затримали підозрюваного у збуті «метадону».
Відділ комунікації поліції Запорізької області