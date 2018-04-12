На Запоріжжі поліція ювенальної превенції продовжує протидіяти шкільному булінгу

Працівники поліції ювенальної превенції у місті Енергодар провели для школярів урок на тему: «Маю право бути собою».
У рамках проекту «Шкільний офіцер поліції» та з метою попередження і протидії шкільному булінгу, запобігання вчиненню інших протиправних діянь в учнівському середовищі працівники поліції ювенальної превенції у навчальних закладах на території Запорізької області проводять профілактичні уроки на тему: «Маю право бути собою».
Так, 11 квітня поліцейські ювенальної превенції відвідали Енергодарську школу № 7. Правоохоронці під час зустрічі разом з активістами учнівського самоврядування обговорили питання щодо протидії булінгу (вербальне, фізичне та емоційне знущання) в дитячому середовищі.
Працівник поліції наголосив на недопущенні вчинення жорстокості й насильства серед неповнолітніх, що кожна дитина – особистість. Усі люди різні та мають право бути собою. Тож треба бути ввічливими, толерантними та проявляти взаємоповагу.
Також правоохоронець нагадав школярам, якою є правова відповідальність за вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень неповнолітніми.
Нагадаємо, що запорізькі поліцейські розшукали зниклого безвісти в Маріуполі підлітка.
Відділ комунікації поліції Запорізької області