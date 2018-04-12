Реконструкція скверу Театрального проходить з випередженням графіка

Сквер Театральний, розташований навпроти театру ім. Магара, продовжує змінюватись. З настанням весни підрядники відновили роботи. Як і було заплановано, стартував другий етап реконструкції. Сьогодні міський голова Володимир Буряк проконтролював хід робіт.
Представники підрядної організації, голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району Валерій Мостовий відзвітували про хід робіт.
Міський голова Володимир Буряк підкреслив, що сьогодні підрядник працює з випередженням графіка, проблем з фінансуванням немає. Якщо такі темпи збережуться, то є всі передумови для того, щоб вже до осені, в серпні, тут з’явився оновлений сквер.
– Сквер Театральний знаходиться в самому центрі міста. Сьогодні є всі можливості для того, щоб в серпні тут був хороший, упорядкований сквер, прекрасна зона відпочинку. Упевнений, що це буде знакове місце не тільки для запоріжців, а й гостей нашого міста, – заявив Володимир Буряк.
Міський голова зазначив, що підрядна організація працює якісно, може вважатися прикладом для інших підрядників. Ніхто не чекав квітня, щоб відновити реконструкцію. За сприятливих погодних умов, відповідно до технології, тривали бетонні, земляні роботи, виконувалося укладання бруківки. Роботи постійно контролює керівництво районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району.
– Триває планування клумб. Уже укладено близько 1200 квадратних метрів бруківки. Приблизно через тиждень почнеться висадка дерев. Потім настане черга чагарників, укладання рулонних газонів. Важливо, що прийнято рішення передбачити систему поливу зелених насаджень у сквері, яких тут буде досить багато. Вважаю, що це необхідно робити, коли з’являється така можливість, – сказав Володимир Буряк.
Проект розрахований на два роки. На сьогодні його вартість складає близько чотирнадцяти мільйонів гривень. Роботи стартували у вересні 2017 року і виконуються на принципах співфінансування. За рахунок коштів міського бюджету та субвенції держбюджету в розмірі п’яти мільйонів гривень, виділеної в минулому році завдяки підтримці народного депутата України Петра Сабашука.
У 2017 році виконувалися земляні та бетонні роботи, бетонування підпірних стінок, пандусів. Проведене укладання стіни, яку ще декорують декоративною цеглою і так далі. Роботи активізувалися в березні поточного року, після настання сприятливої погоди.
У 2018 році будуть завершені будівельні роботи (сходинки з гранітних плит, мощення плитки), висаджені дерева, укладені рулонні газони, встановлено зовнішнє освітлення. Зокрема встановлять 24 електроопори зовнішнього освітлення. 16 з них будуть розраховані на три світильника кожна.
Сьогодні тут укладають бруківку і готують основу під неї. Скоро почнуть викладати стіну декоративною керамічною цеглою. Проводиться планування клумб. Уже найближчим часом почнеться висадка дерев.
– Розумію, що в місті необхідно ремонтувати дороги, покрівлі та інженерні мережі будинків. Ми це робимо, і будемо продовжувати робити. Однак такі проекти теж потрібні Запоріжжю. Запорожці повинні бачити, що місто розвивається, рухається вперед. При цьому можу гарантувати городянам, що міська влада не залишить їх наодинці з проблемами ЖКГ, будемо продовжувати фінансувати відповідні програми з міського бюджету, – заявив Володимир Буряк.
Фактично в 2018 році тут з’явиться новий сучасний сквер, який стане справжньою окрасою міста. Різниця між верхньою і нижньою частиною скверу Театрального, біля проспекту Соборного, становить більше п’яти метрів. Саме тому сквер вирішено зробити чотирьохрівневим, зі своєрідними терасами, плюс вхід в сквер в його верхній частині стане свого роду п’ятим рівнем.
Запоріжці зможуть прогулятися тут всією сім’єю, помилуватися дизайнерськими рішеннями, використаними в оновленому сквері Театральному. Фактично він складе єдиний архітектурний комплекс з розташованим навпроти театром ім. Магара.
Відзначимо, реконструкція скверу Театрального лише частина роботи з благоустрою міста, його зелених зон, запланованої на 2018 рік. У цьому році також буде продовжено реконструкцію проспекту Маяковського, на ділянці від вулиці Патріотичної до вулиці Перемоги. Планується завершити будівництво нового парку в районі Набережної магістралі, розпочате в минулому році.