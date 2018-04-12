Триває перевірка в ТВЦ «Україна»

області продовжили позапланову перевірку торгівельно-виробничого центру «Україна».
Разом з головним інженером торгівельного центру рятувальники перевірили справність пожежних гідрантів, що знаходяться поблизу закладу.
Також, бійці ДСНС «гасили» умовну пожежу у ТВЦ «Україна».
Згідно тактичного задуму, в адміністративному приміщенні на 4 поверсі виникла пожежа. Співробітник, який знаходився всередині, самостійно не міг покинути небезпечну зону. Вогнеборці одразу приступили до виконання дій за призначенням – провели розвідку, визначили вирішальний напрямок ліквідації надзвичайної події. Оперативний штаб пожежогасіння організував взаємодію всіх залучених підрозділів. У ході ліквідації події співробітники ДСНС за допомогою пожежних драбин врятували умовного потерпілого з 4-го поверху адміністративного приміщення. Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників та персоналу, умовне загоряння було швидко ліквідовано.