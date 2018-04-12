Урок мужності у спортивній школі

Сьогодні, військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення Національної гвардії України відвідали Запорізьку спеціалізовану школу фізичної культури №18 з метою інформування молоді про військову службу у Національній гвардії України та отримання вищої освіти у Національній академії НГУ.
Гвардійці розповіли учням 10 та 11 класів що таке військова служба за контрактом, якою зараз є строкова служба, які зміни відбуваються в українській армії, та чому служити в Національній гвардії – це поважно та престижно. Представники військової частини 3029 НГУ не тільки розповідали вихованцям закладу про службу, але й продемонстрували відеоролики про службово-бойову діяльність полку та подарували викладачам журнали «Національна гвардія України».
Серед вихованців закладу є багато спортсменів з різних дисциплін. Школяри виявили повагу та з інтересом слухали гвардійців, задавали питання, щодо того, чим саме забезпечують військовослужбовців і чи вистачає їм грошей.
Наприкінці зустрічі учні подякували військовим за розповіді та побажали їм удачі на службі.
«Ще багато чого ці молоді хлопці та дівчата не розуміють у військовій службі, але їх хист до спорту, можливо приведе до лав Національної гвардії України, тому що кожен з них розуміє важливість захисту нашої країни» – зазначив лейтенант Олександр Фанагей.