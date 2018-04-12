За добу на території області рятувальники ліквідували 11 пожеж в екосистемах

За добу до Служби порятунку «101» надійшло 11 повідомлень про пожежі на відкритих територіях. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на площі 3,58 га. На ліквідацію лише цих займань залучалось 12 одиниць техніки та 46 рятувальників.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Запорізька область: рятувальники ліквідували пожежу сіна та соломи
11 квітня о 10:46 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від сусідів про те, що на території приватного домоволодіння в с. Завітне Михайлівського району виникло займання. Горіли тюки сіна та соломи на загальній площі 40 кв. м, загальною масою 3 тони.
Об 11:15 вогнеборці локалізували, а о 12:20 – повністю ліквідували займання та запобігли розповсюдженню вогню на більш значну площу. Причина пожежі на разі встановлюється.
За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС України залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до керівників сільгосппідприємств та організацій, фермерів та власників приватних господарств з проханням дотримуватись вимог правил пожежної безпеки під час зберігання зібраного врожаю. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та, як наслідок, призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Запорізька область: вогнеборці ліквідували загорання господарчої споруди, в якій знаходилося сіно
11 квітня о 12:54 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася на території приватного домоволодіння по вул. Мічуріна в с. Новогригорівка Гуляйпільського району.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить надвірна споруда та сіно в ній на загальній площі 20 кв. м.
О 13:45 вогнеборці локалізували, а о 15:00 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного займання.
Причина пожежі встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
Запорізька область: фахівці-піротехніки знешкодили 11 одиниць ВНП часів минулих війн
11 квітня під час земляних робіт, поблизу с. Петро-Михайлівка по вул. Садова Вільнянського району місцевими мешканцями виявлено підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні. Громадяни передали інформацію до Служби порятунку «101». Прибувши на місце події, спеціалісти ДСНС ідентифікували знахідку як граната Ф-1. Фахівці-піротехніки знешкодили виявлені ВНП в спеціально відведеному місці, з дотриманням техніки безпеки.
Того ж дня, поблизу с. Мордвинівка на березі р. Молочна Мелітопольського району були виявленні підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні. Прибувши на місце події фахівці-піротехніки ГУ ДСНС області виявили та знешкодили 8 мінометних мін калібру 82 мм часів минулих війн.
Того ж дня, поблизу с. Веселий Гай Новомиколаївського району місцеві мешканці виявили підозрілі предмети.
Прибувши на місце події фахівці-піротехніки ГУ ДСНС області виявили та знешкодили 1 гранату РГД-5.
Того ж дня, за межами с. Єлизаветівка Веселівського району фахівці-піротехніки ГУ ДСНС області виявили та знешкодили 1 артилерійський снаряд калібру 152 мм.
Всі виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.