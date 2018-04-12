Запорізькі поліцейські затримали грабіжника та повернули викрадене власниці

У Бердянську зловмисник зірвав з плеча жінки сумку з майном. Співробітники карного розшуку встановили особу зловмисника. Викрадене вилучено та повернуто власниці.
5 квітня близько 20 години у дворі будинку по вулиці Центральній в місті Бердянськ невідомий зірвав з плеча жінки 1971 року народження сумку з майном.
Вжитими оперативно-розшуковими заходами співробітники кримінальної поліції Бердянського відділу поліції встановили особу нападника. Ним виявився раніше засуджений місцевий мешканець 1974 року народження.
На даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Його перевіряють на причетність до скоєнні аналогічних злочинів.
Викрадене майно вилучено та повернуто власниці.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
З початку року запорізькими поліцейськими 72 особам повідомлено про підозру у скоєнні грабежів.
Нагадаємо, що в Олександрівському районі Запоріжжя поліцейські затримали підозрюваного у пограбування іноземки.
Відділ комунікації поліції Запорізької області