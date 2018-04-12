Звільнення в запас

11 квітня, у військовій частині 3029 Національної гвардії України пройшло чергове звільнення військовослужбовців в запас.
18 військовослужбовців з Полтавської, Дніпропетровської, Черкаської, Запорізької та Житомирської областей в цей день завершили свою військову службу та відправились додому. Перед звільненням з гвардійцями провели роз’яснювальні бесіди щодо умов служби в резерві Національної гвардії України у військових частинах за місцем проживання. В ході проведення урочистого заходу бійців привітали з завершенням військової служби, видали військові квитки та характеристики. Кращих військовослужбовців нагородили грамотами та подяками та присвоїли чергові військові звання за сумлінну та відповідальну службу.
«Здається ще вчора я тільки поповнив ряди Національної гвардії, а вже сьогодні відправляюся до своєї родини, в свій рідний край… Через деякий час я напевно буду сумувати по хлопцям та військовим будням. Це було незабутньо…» – сказав старший солдат Максим Фіненко.