100 років милосердя

18 квітня 2018 року Товариство Червоного Хреста України – найпотужніша в країні гуманітарна організація – відзначає 100-річний ювілей своєї діяльності. Саме протягом сторіччя в нашій країні Товариство допомагає тим, хто цього потребує найбільше.
Cвяткування з нагоди 100-річчя ТЧХ України відбудеться 18 квітня об 11:45 в залі Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені В.Г. Магара.
Запрошуємо представників ЗМІ приєднатися до висвітлення заходу. Телефон для довідок: +380-612-244-328 (Запорізька обласна організація ТЧХ України).