Депутатський запит Вадима КРИВОХАТЬКА до прем’єр-міністра України

Народний депутат направив на ім’я В.Гройсмана запит з приводу заборгованості по заробітній платі перед запорізькими енергетиками
Під час особистого прийому народного депутата України Вадима Кривохатька, який відбувся 10 квітня в с.Добропілля Гуляйпільського району, надійшло звернення від представника Гуляйпільського РЕМ ПАТ «Запоріжжяобленерго» щодо невиплати співробітникам заробітної плати. Повідомлення від працівників підприємства про кричущу ситуацію із заборгованістю по зарплаті надходили до Вадима Кривохатька неодноразово. У зв’язку з чим парламентарем був направлений депутатський запит на ім’я Володимира Гройсмана з проханням прем’єр-міністра особисто втрутитися в ситуацію та сприяти вирішенню питання. Відповідний запит було зачитано з трибуни Верховної Ради України.
ПАТ «Запоріжжяобленерго» вже не перший місяць затримує виплату зарплати працівникам. Заборгованість перевищила 230 млн гривень. Співробітники регулярно виходять на мітинги, зокрема перекривали центральний проспект в Запоріжжі.