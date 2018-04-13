На Запоріжжі працівники ювенальної превенції знайшли зниклу безвісти школярку

Впродовж кількох годин працівники поліції ювенальної превенції розшукали неповнолітню, яка зникла безвісти у селі Біленьке Запорізького району.
12 квітня близько 06:45 до Запорізького відділення поліції звернулась мешканка села Біленьке 1967 року народження. Жінка розповіла, що 11 квітня близько 22:00 донька пішла з дому. Заявниця намагалась самотужки розшукати доньку, проте не змогла і звернулась за допомогою поліції.
Декілька годин знадобилося працівникам поліції ювенальної превенції, щоб розшукати підлітка. Неповнолітня пішла гуляти до друзів. Стосовно неповнолітньої скоєно правопорушень не було.
Правоохоронці провели з дитиною профілактичну бесіду та повернули додому.
Всього з початку року працівники ГУНП в Запорізькій області розшукали 143 неповнолітніх.
Нагадаємо, що працівники ювенальної превенції поліції Запорізької області виявили підлітка 2003 року народження, який розшукувався як зниклий безвісти поліцією Донецької області.
Відділ комунікації поліції Запорізької області