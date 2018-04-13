Понад 170 пропозицій представили роботодавці на Ярмарку сезонних вакансій

На передодні курортного сезону 35 роботодавців регіону під час традиційного Ярмарку сезонних вакансій, який відбувся 12 квітня в Якимівці, представили 170 відкритих вакансій.
«Особливістю ринку праці Якимівського району є наявність рекреаційної зони, сформованної на узбережжі моря та лиману. Влітку відпочиваючих в Кирилівці (Азовське море) та Алтагірі (Молочний лиман) приймають понад 300 дорослих та дитячих оздоровчих закладів. В цей період значно зростає і попит на робочі руки. Все це враховує в своїй діяльності районний центр зайнятості: щорічно навесні відбувається Ярмарок сезонних вакансій для укомплектування персоналом баз відпочинку та дитячих таборів.
Цьогорічний Ярмарок відрізнявся від попередніх тим, що кваліфікаційний склад вакансій складався з понад 25 найменувань: адміністратор, кухар, офіціант, покоївка, охоронник, озеленювач, продавець продовольчих товарів, тощо. Запропонована працедавцями заробітна плата коливалася від мінімальної та сягала понад 10000 гривень», – розповів директор Якимівського районного центру зайнятості Олександр Маругін.
Окрім співбесід з представниками підприємств, фахівці центру зайнятості пропонували відвідувачам допомогу в написанні резюме, консультували з усіх видів послуг, які надаються службою зайнятості. У виїзному «соціальному офісі» на запитання відвідувачів Ярмарку відповідали спеціалісти Пенсійного фонду, Держнагляду праці, Управління соціального захисту населення.
Тож, підсумком роботи Ярмарку стало укомплектування більш ніж 50 відкритих вакансій та 45 попередніх домовленостей про працевлаштування на роботу в літній період.
Станом на 13 квітня 2018 року, в базі даних Запорізької обласної служби зайнятості кількість актуальних вакансій складає 1692 одиниці.